Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir

Rusya gerek Doğu Avrupa'da gerek Asya Pasifik'te güvenliğini sağlamak adına adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ile savunmayı da kapsayan Stratejik İş Birliği Anlaşmasını imzalayan Rusya, 5 Aralık'ta da Belarus'la Güvenlik Teminatı Anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile iki ülke birbirinin bağımsızlığının ve anayasal düzeninin korunması konusunda birbirine teminat vermiş oldu.

Vladimir Putin ayrıca Belarus ile imzalanan savunma anlaşması kapsamında Oreşnik balistik füzelerinin Belarus'a konuşlandırılabileceğini söyledi. Bunun için ise en erken tarih olarak 2025'in ikinci yarısını gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, nükleer doktrinlerinde yaptıkları değişikliği hatırlatarak güvenlikleri adına her türlü silaha başvurabileceklerini belirtti.

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Putin Oreşnik'in Belarus'a sevkinin biraz zaman alacağının bunun nedeninin de teknik eksiklikler olduğunu söyledi. Putin, "Bu konu uzmanların üzerinde çalışması gereken bir konu. Belarus'un Sovyetler Dönemi'nden kalan bir teknolojik altyapısı var ancak eksikliklerin giderilmesi gerekiyor." dedi.

"OREŞNİK'İN GÜCÜ İSABET ORANINDAN KAYNAKLANIYOR"

Putin, "Oreşnik, kitle imha silahlarının aksine yüksek isabet oranına sahip. Tesiri geniş alanda değil ancak nokta atışı hedefler için isabet oranı çok yüksek. Ayrıca bu füzelerin savaş başlıkları nükleer değil" diyerek Oreşnik'in ayırt edici özelliğine vurgu yapmış oldu.