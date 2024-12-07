Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var! Yeni haftada beklenen hava durumu

Türkiye’nin batısı yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor, İstanbul’da şu saatlerden itibaren zayıfça başlayacak yağmur, pazar sabahı ve öğlen saatleri de aralıklarla devam edecek. İstanbul, Kocaeli ve Bursa haftaya yağmurlu başlayacak ve özellikle Boğaziçi çevresinde pazartesi ve salı günleri kuvvetli yağmur görülecek. Bu durum İstanbul’un karmaşası ile birleşince 9-10 Aralık tarihlerine dikkat etmeyi gerektiriyor, kuvvetli bir fırtına beklenmese de yağmur miktarı ve uzun süreli olması şehirde ulaşımı etkileyebilir.

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağmurla birlikte lodosun hava sıcaklıklarını artırması bekleniyor. Doğu ve güneydoğuda da kar yağışı geri dönecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı... Güneyde ise dünden beri süren yağışları bu gece etki alanını genişletecek, Ayvalık’tan İzmir’e, Bodrum’dan Antalya merkeze yağmur bekleniyor. Bu yağışların en kuvvetli olanları yine Antalya-Manavgat arasında ve Ayvalık-Altınoluk hattında oluşacak görünüyor.

REKLAM LODOS ILIK HAVA TAŞIYOR Yer seviyesindeki rüzgarın güney-güneybatı yönlerden ılık hava taşıyor, bu yağmurlu 4 günde çok da fazla üşümeyeceğiz. Hava sıcaklıkları İstanbul’da gündüz 14-16°C. Pazartesi ve perşembe günleri yağmur beklenen Ankara’da sıcaklıklar gündüz 13°C, geceler ise 3°C’ye kadar soğuyor. DOĞU ANADOLU'YA KAR DÖNÜYOR Doğu ve Güneydoğu gelecek 3 günü batı bölgelere göre güneşli, nispeten sıcak geçirecek, gece ayazı ise devam ediyor. 12-15 Aralık tarihleri ise Doğu Anadolu’ya yeni kar yağışları, soğuk ve rüzgarlı hava geri dönecek görünüyor.