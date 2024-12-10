Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen Barış Alper Yılmaz - Rey Manaj pozisyonun kararında konuşulanlar...
TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşmaları:
VAR: "Turgut Hocam, Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"
VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."
Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."
VAR: "Tamamdır, karar senin."