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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen Barış Alper Yılmaz - Rey Manaj pozisyonun kararında konuşulanlar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:35
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        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşmaları:

        VAR: "Turgut Hocam, Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

        Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

        VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

        Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

        VAR: "Tamamdır, karar senin."

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