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        Haberler Dünya Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor | Dış Haberler

        Deyri Zor halkı YPG'nin şehirden çıkmasını talep ediyor

        Suriye'nin doğusunda bulunan ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Deyri Zor ili, Baas Rejiminin devrilmesiyle beraber YPG'nin kontrolüne geçti. Çoğunluğunu Arap Sünni nüfusun oluşturduğu Deyri Zor şehrinde halk YPG terör örgütü milisleriyle sık sık karşı karşıya geliyor. YPG ise halka zaman zaman ateş açarak kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Açılan ateşlerde ölen sivil sayısı yirmiyi aştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:13
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        Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor
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        Baas Rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü YPG terör örgütüne geçen Deyri Zor'da halk ile YPG milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD, bölgeye silah sevkiyatı yapmaya devam ederken İsrail Hava Kuvvetleri de Deyri Zor'u hedef alıyor.

        ASKERİ KONSEY, SURİYE MİLLİ ORDUSUNA KATILDI

        Çoğunluğu Arap Sünni nüfusundan oluşan Deyri Zor halkının daha önce kendini korumak adına oluşturduğu Deyri Zor Askeri Konseyi ise Suriye Milli Ordusuna katılma kararı aldı. Bölgede bulunan Arap aşiretleri de YPG terör örgütü milislerine mukavemet göstermeye devam ediyor.

        Deyri Zor, gerek Irak sınırının kapısı olması gerek petrol sahalarına ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça stratejik bir konumda bulunuyor. ABD de buradaki hâkimiyetini kaybetmemek adına düzenli hava devriyeleri ile YPG'ye destek oluyor.

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        Sadece Deyri Zor değil Rakka'da da YPG'ye karşı direniş hareketleri artmaya başladı. YPG ise sivil halka ateş açarak yıldırma politikası uygulama yoluna gitti. Sivil halk ile uyum sağlayamayan YPG unsurlarının çekileceği düşünülüyor.

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