Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü YPG terör örgütüne geçen Deyri Zor'da halk ile YPG milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD, bölgeye silah sevkiyatı yapmaya devam ederken İsrail Hava Kuvvetleri de Deyri Zor'u hedef alıyor.

ASKERİ KONSEY, SURİYE MİLLİ ORDUSUNA KATILDI

Çoğunluğu Arap Sünni nüfusundan oluşan Deyri Zor halkının daha önce kendini korumak adına oluşturduğu Deyri Zor Askeri Konseyi ise Suriye Milli Ordusuna katılma kararı aldı. Bölgede bulunan Arap aşiretleri de YPG terör örgütü milislerine mukavemet göstermeye devam ediyor.