Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!

Tekirdağ'da olay, önceki gün Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

İşitme engelli Aykut E. (32), kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş E.’yi (25) dükkanda Hayrullah Karadeniz (35) ile otururken görünce içeriye girdi.

BOĞAZINI KESİP 5 YERİNDEN BIÇAKLADI DHA'daki habere göre üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI Polis, olaydan sonra Aykut E.'nin otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi'nde önü kesilerek durdurulup, içindeki Aykut E. gözaltına alındı.

"İŞE GİDİYORUM DİYE EVDEN ÇIKTIM" Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşaret diliyle ifade veren Aykut E., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Olay günü işe gidiyorum diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım.

"UCUZLUK PAZARINDAN BIÇAK ALDIM" Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek bıçağı aldım ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Sonra olay yerinden çıktım bir süre sonra tekrar geldim. Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu, hemen akrabalarımı aradım durumu gösterdim onlardan yardım istedim" dediği öğrenildi.