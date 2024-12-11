Futbolda centilmenlik!

Son günlerde sporseverlerin en çok duyduğu kelimelerin başında fair-play geliyor.

Özellikle futbol karşılaşmaları sonrası sıkça kullanılan bu kelimenin gerekliliği uygulanıyor mu? Yoksa futbol etiği ya da centilmenlik, fair-play ile birlikte sözcük dağarcığımızın tozlu raflarına mı kalktı?

Bunun yanıtını vermek için yaşanılanları gözden geçirmekte yarar var. Başta yöneticiler olmak üzere teknik adamların söylediklerini hayretle izliyoruz.

Neredeyse her maç sonrası gündemi işgal eden "hakaret" içeren demeçleri dinleyenler, sporun başka bir yöne evrilmesini üzülerek görüyorlar. Televizyon yorumcuları ve spor yazarlarının büyük çoğunluğu da bu kısır döngünün girdabında rol kapma çabasındalar. REKLAM Doğru dürüst maç analizleri gittikçe azalırken; holiganizm tutum herkesi etkileyen, aşısı bulunmamış bir virüs gibi toplumun içine işliyor.

Kaos ortamının yaratılmasının başaktörleri olarak hakemler hedef tahtasına konulunca, eleştiriler bir üst çıtaya taşınarak TFF ve MHK da kurumsal olarak suçlanıyor. Adalet duygusu zedelenince, güven de doğal olarak yitip gidiyor. Tek başına hakemleri konuşmak yerine, dürüst oyun dürüst davranışı futbolcudan teknik adama kadar herkesten beklemek en doğal hakkımız olduğunu düşünmek yerinde olur. Oysa sahalarımızda çok kez centilmenlik örneklerini gördük ve takdirle karşıladık. Örnek davranış ve vicdani tutumdan ötürü. Metin Oktay, Can Bartu, Süleyman Seba yıllar geçse de bugün hala centilmenlik kavramının idolleri olarak anımsanıyor. Yanlış verilen penaltıyı dışarı atan futbolcular olduğu gibi, haksız gole karşı kalesini açan takımları da gıpta ile izledik. Unutmadık. Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış’a yapılan kasıtlı harekete kırmızı kart vermeyen hakemi eleştiren ve "bu hareket kırmızı kartlıktır" diyen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun fair-play örneğine en uygun bir davranış olarak kayıtlara geçti. Yenilmesine rağmen hakkı teslim ettiği için sevindik, mutlu olduk.