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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:52
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        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek olan Blinken'ın Suriye'deki yeni dönemi ele alması bekleniyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

        İki ülke Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi konusunda birbirine uyumlu bir politika yürütürken, her iki ülke de Heyet Tahrir El Şam'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.

        Ancak ABD'nin PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek, iki ülkenin Suriye politikasını ayrıştırıyor.

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