Cimbom'dan yerli operasyonu
Galatasaray'da yerli oyuncuların sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor… Metehan Baltacı'yla nikah tazeleyen sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la da büyük ölçüde anlaştı. Cimbom, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la da nikah tazelemek istiyor
Galatasaray son iki yılda şampiyonluğa ulaşırken büyük katkı sağlayan yerli çekirdeğini korumak istiyor.
Altyapıdan yetişen Metehan Baltacı’yla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar hem mukavele uzattı hem de genç futbolcunun maaşına zam yaptı.
Bir süredir Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’la sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar mutlu sona da çok yaklaştı.
Kaan Ayhan’la iki yıllık prensip anlaşması sağlandı.
Abdülkerim Bardakcı’yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı.
Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu’yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde.
Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.
Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün’ün mukavelelerinde de revize planlıyor.
Barış Alper Yılmaz’ın maaşının 1.8 milyon Euro’ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün’ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.
Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.