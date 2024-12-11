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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,94 arttı, aylık yüzde 1,48 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,94 arttı, aylık yüzde 1,48 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Yıllık artış, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti

        Giriş: 11.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:12
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        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
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        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Yıllık artış, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

        Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,62 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 39,06 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,33 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,33 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,69 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN ARTIŞ YILLIK YÜZDE 34,43, AYLIK YÜZDE 1,96

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 59,04 arttı.

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