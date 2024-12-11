İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,94 arttı, aylık yüzde 1,48 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Yıllık artış, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,62 arttı.