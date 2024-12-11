Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Güney Kore'de polis Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi | Dış Haberler

        Güney Kore'de polis Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

        Güney Kore'de polis, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi. 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanına önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise gözaltında intihara teşebbüs etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 06:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor.

        AA'nın haberine göre; baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

        Güney Kore Ulusal Meclisi, dün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

        ESKİ SAVUNMA BAKANI, GÖZALTINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanına önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

        GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

        Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        "Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        YPG Deyri Zor'dan çekildi
        YPG Deyri Zor'dan çekildi
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam