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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istedi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!

        Aksaray'da, 27 yaşındaki R.Y., kavga ettiği eşiyle kendisini barıştırmak isteyen, 21 yaşındaki kayınbiraderi Ümit Ç.'yi, çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı. Ümit Ç, tedavi altına alınırken enişte R.Y. de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 08:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:16
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        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
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        Aksaray'da, bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Ç. ile kardeşi Ümit Ç.'nin yaşadığı eve gitti.

        AİLESİNİN EŞLİĞİNDE EVİNE DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre dün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü.

        ABLASI VE ENİŞTESİNİ BARIŞTIRMAK İSTEDİ

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        Ümit Ç., burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile karnından ve bacağından vurdu.

        GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ümit Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi. Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, R.Y. gözaltına alındı.

        "ANNEM VE KARDEŞİMLE EVE GELDİK"

        Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de baba evime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.

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        #Son dakika haberler
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