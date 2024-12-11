Aksaray'da, bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Ç. ile kardeşi Ümit Ç.'nin yaşadığı eve gitti.

AİLESİNİN EŞLİĞİNDE EVİNE DÖNDÜ DHA'daki habere göre dün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü.

ABLASI VE ENİŞTESİNİ BARIŞTIRMAK İSTEDİ REKLAM Ümit Ç., burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile karnından ve bacağından vurdu.