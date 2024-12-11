Alman devinden Arda Güler harekatı!

Deneyimli teknik adam, kadro seçimiyle ilgili olarak ise "İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.