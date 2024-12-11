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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!

        Diyarbakır'da, petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üzerine su sıkılan itfaiye eri, alevlere yaklaşıp vanayı kapattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:20
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        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi’ndeki petrol kuyusunda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan alanda güvenlik şeridi çekilerek önlemler alındı.

        İTFAİYE ERİ PETROL VANASINI KAPATTI

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        Söndürme çalışmalarında, üzerine su sıkılan bir itfaiye eri, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı. Vananın kapanmasıyla alevler kesilirken, arkadaşları da itfaiyeciye, 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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