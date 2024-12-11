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        Haberler Ekonomi Altın Altın 2 yıldır üzmüyor: Tam altın 2 gram altın doğurdu - Altın Haberleri

        Altın 2 yıldır üzmüyor

        Bu yıl yüzde 52.5 değer kazanan gram altın 2023'ün ardından 2024'te de enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Son 10 yılda, sadece 2 yılda gram altının yıllık getirisi enflasyonun altında kaldı. Uzmanlar 'güvenli limanın' 2025'te de yükselişini sürdürmesini beklerken gözler yine Fed'de olacak

        Giriş: 11.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:44
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        Altın 2 yıldır üzmüyor
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        Türkiye'de ve dünyada 'güvenli liman' olarak görülmesiyle dünyanın en popüler yatırım araçları arasında yer alan altın 2023'ün ardından 2024'te de yatırımcıların yüzünü güldürdü.

        Gram altın 2024 genelinde bugün itibarıyla (11 Aralık) yüzde 52.5 değer kazanarak 3.000 liranın üzerine çıktı.

        Sene başında 13.400 lira civarında olan tam altın fiyatı ise bugün itibarıyla 19.850 liraya çıktı. Yani tam altında 6.450 liralık bir yükseliş yaşandı. Diğer bir deyişle bugünkü fiyatlarla tam altının değeri 2024 genelinde 2 gram altın kadar yükseldi.

        Altındaki yüzde 52.5'lik yükseliş tüketici enflasyonunu geride bıraktı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 47.09'a gerilerken, 2024 genelinde TÜFE'deki artışın yüzde 44-45 aralığında gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmaması durumunda altın son 2 yılda üst üste yıllık bazda yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış olacak.

        Yıl Gram altın değişim (%) TÜFE (%)
        2014 4,71 8,17
        2015 12,5 8,81
        2016 28,43 8,53
        2017 18,94 11,92
        2018 37,11 20,3
        2019 32,27 11,84
        2020 54,45 14,6
        2021 69,78 36,08
        2022 41,87 64,27
        2023 76,13 64,77
        2024 52,51 44-45 (beklenti)

        10 YILDA İKİ KEZ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

        2023'te enflasyon yüzde 64.77'ye yükselirken gram altındaki değer artışı yüzde 76.13'ü bulmuştu. 2022'de gram altın fiyatı yüzde 41.87 yükselse de bu yükseliş yüzde 64.27'lik enflasyonun altında kalmıştı. 2014-2024 döneminde yani son 10 yılda gram altındaki yükseliş sadece 2 yıl enflasyonun altında kaldı.

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        DOLAR BAZINDA YÜZDE 31'LİK YÜKSELİŞ

        ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından kazanımlarının bir kısmını geri verse de altının ons fiyatı da yıl genelinde iyi bir performans gösterdi. Altın böylece dolar bazında da yatırımcısına 2024 başına göre yüzde 31 getiri sağlayarak 2.690 dolara çıktı.

        Altındaki yükselişte yıl genelinde merkez bankalarının artan talebi ve Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla ABD tahvillerinde getirilerin düşmesi etkili oldu. Trump'ın seçilmesiyle ABD'nin 'güçlü doları' destekleyen politikaları benimseyebileceği beklentisiyle altın fiyatlarında bir düşüş görüldü.

        2025 İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        Ancak tahminler altında yükselişin devam edeceği yönünde korunmaya devam ediyor. Goldman Sachs 2025 için 3.000 dolarlık ons fiyatı hedefini korurken, Fed'in beklenenden az faiz artırımına gitmesi durumunda bu tahminini düşürebileceğini açıkladı.

        Wells Fargo ise son yayımladığı bilgi notunda 2025 sonu için beklentisinin 2.800-2.900 dolar aralığında olduğunu bildirdi. Bank of America da 2025'in ikinci yarısında 3.000 doların görülmesini beklediğini açıklayarak altınla ilgili en olumlu tahminlerden birisini yayımladı.

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