Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

        İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

        2

        Eylülde açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

        3

        Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı.

        4

        "HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİ"

        Nobel ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        5

        Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para verildi.

        6

        2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.

        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor
        Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam