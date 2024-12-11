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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! - 11 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun büyük kesimi sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 3 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 07:26
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        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Bulutlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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