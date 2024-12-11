Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun Karaören Mahallesi yakınlarında Ö.Ç idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen N.D yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; feci kazada, sürücüler ile Ö.Ç'nin kullandığı araçta bulunan U.Ç. ve R.K olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki U.Z.D. ve İ.D yaralandı.