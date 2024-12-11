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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

        Eskişehir Seyitgazi'de karşı yönlerden gelen 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:44
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        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun Karaören Mahallesi yakınlarında Ö.Ç idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen N.D yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; feci kazada, sürücüler ile Ö.Ç'nin kullandığı araçta bulunan U.Ç. ve R.K olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki U.Z.D. ve İ.D yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Eskişehir
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