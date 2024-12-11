Friedrich Merz'den Avrupa merkezli anlayışa destek

Almanya'da seçim anketlerinde önde gözüken Merz, Avrupa merkezli anlayışı savundu
Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Avrupa merkezli siyaset ve savunma anlayışını destekledi. Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesiyle savunma endişesi yaşamaya başlayan Avrupa'da savunma alanında yeni projeler ve kurumların inşa edilmesi planlanıyor. Projeler arasında 500 milyar euro'luk bir sanayi fonu oluşturulması da var.
Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Avrupa güvenlik endişeleri arttı. Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeden siyasetçiler, Avrupa merkezli bir siyaset ve savunma anlayışı geliştirilmesi gerektiğini dile getirirken. Rheinmetall ve benzeri savunma sanayii şirketlerinin CEO'ları da bu görüşü destekliyor. Birleşik Krallık'ın dâhil olacağı bir Avrupa savunma fonu kurulacağı ve bu fonun yaklaşık 500 milyar euro'yu aşacağı tahmin ediliyor.
Avrupa merkezli siyaset anlayışına bir destek de önümüzdeki sene Almanya'da yapılacak olan seçimler için yapılan anketlerde önde gözüken Friedrich Merz'den geldi. Anketlere göre Merz'in %35 civarında oy alması bekleniyor.
Merz, geçtiğimiz günlerde Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında Avrupa merkezli anlayışı desteklediğini dile getirdi. Merz, "ABD'de iktidar değişimiyle birlikte yeni bir durumla yüzleşebiliriz ve bunun için önlemler almalı ve Avrupa merkezli bir strateji oluşturmalıyız." dedi.
Özellikle Ukrayna konusunda Avrupa'nın yeni bir yöntem geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Friedrich Merz, Birleşik Krallık, Fransa ve diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir uyum yakalanması gerektiğini ifade etti.