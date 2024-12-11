'Endeksin yukarı yönlü hareketinde bozulma emaresi yok'

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul oluyor. Borsa İstanbul'da başlayan 5 haftalık yükselişi teknik analiz açısından yorumlayan Usul, günlük geri çekilme ve kar satışları olsa da yükseliş trendini olumsuz etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını anlatıyor. Usul endeksin bundan sonraki hedefinin 10 bin 250 seviyesi olduğunu ifade ederek bu seviyenin en az 3 gün aşılması durumunda 3,5 centin sonraki seviye olabileceğini belirtiyor.

BANKACILIKTA DURUM NE? Endekste aşağı yönlü hareketlerde ilk stop loss seviyesini de değerlendiren Usul aralık ayında olası gelişmeleri dile getirirken son dönemlerde borsayı da sürükleyen bankacılık sektörünü masaya yatırıyor. Usul ayrıca teknik analiz açısından hangi sektörlerdeki momentumun nasıl olduğunu yorumluyor. Yurt dışı piyasalara da ışık tutan Usul, Trump’ın göreve başlama tarihi yaklaşırken S&P500'in yeni zirve görüp görmeyeceğini değerlendiriyor.