Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programında, Ankara'da bir konuşma yaptı. Suriye'de huzura giden yolun açıldığını söyleyen Erdoğan, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünün koordinasyonunu sağlayacaklarını belirtti. Erdoğan, Suriye krizine vicdan odaklı yaklaştıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programında, Ankara'da bir konuşma yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gazze'deki insanlara ve özgürlüğünü geri kazanan kahraman Suriyeli kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum.
BM İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden bu yana 76 yıl geçti ancak yeterli hassasiyet artık gösterilmiyor.
İsrail, Filistin halkının topraklarını gasp etmeye, toprakların asıl sahiplerini sürgün etmeye devam ediyor.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını en fazla oyanlar bunun en fazla savunuculuğunu yaptığını söyleyenlerdir.
Kan, inanç üzerinden tanım yapılıyor. Türkiye, asırlardır mazlumlara yurt olmuş müşfik bir ülkedir, kapımıza gelene Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın diye sormadık.
Suriye krizinde kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiğimiz yerlerin başında Suriye geliyor. Dayanışma ve yüce gönüllü olmak kazandı.
Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi.
Suriye'de istikrar sağlandıkça gönüllü geri dönüşler artacaktır. Suriye'de huzura giden yol açıldı.
CHP bize diktatör suçlaması yöneltti yıllarca. Diktatör kime denir diye görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler.
Suriye'de açılan yeni sayfayı başarılarla doldurmayı Suriyeli kardeşlerimize Rabbim nasip etsin.
İç cephemizi de güçlendirmeliyiz."
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