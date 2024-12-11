Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programında, Ankara'da bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'deki insanlara ve özgürlüğünü geri kazanan kahraman Suriyeli kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum.

BM İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden bu yana 76 yıl geçti ancak yeterli hassasiyet artık gösterilmiyor.

Kan, inanç üzerinden tanım yapılıyor. Türkiye, asırlardır mazlumlara yurt olmuş müşfik bir ülkedir, kapımıza gelene Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın diye sormadık.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını en fazla oyanlar bunun en fazla savunuculuğunu yaptığını söyleyenlerdir.

Suriye krizinde kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiğimiz yerlerin başında Suriye geliyor. Dayanışma ve yüce gönüllü olmak kazandı.

Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi.

Suriye'de istikrar sağlandıkça gönüllü geri dönüşler artacaktır. Suriye'de huzura giden yol açıldı.