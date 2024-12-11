Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programında konuştu: Suriye'de istikrar sağlandıkça gönüllü geri dönüşler artacaktır. Suriye'de huzura giden yol açıldı

* Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

* ABD'de kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 2.7 yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel gelirken, aylık enflasyon yüzde 0.2'lik beklentiyi aştı

* Metehan Baltacı'yla sözleşme imzalayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la da büyük ölçüde anlaştı. Cimbom, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la da nikah tazelemek istiyor

* İstanbul Fatih'te bulunan Athena Hakan'a ait 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi

* Türkiye'de 2024 yılında Google'da en çok aratılan oyuncular belli oldu. İlk üçte Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik ve Kadir İnanır yer aldı