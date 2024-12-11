11 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programında konuştu: Suriye'de istikrar sağlandıkça gönüllü geri dönüşler artacaktır. Suriye'de huzura giden yol açıldı
* Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
* ABD'de kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 2.7 yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel gelirken, aylık enflasyon yüzde 0.2'lik beklentiyi aştı
* Metehan Baltacı'yla sözleşme imzalayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la da büyük ölçüde anlaştı. Cimbom, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la da nikah tazelemek istiyor
* İstanbul Fatih'te bulunan Athena Hakan'a ait 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi
* Türkiye'de 2024 yılında Google'da en çok aratılan oyuncular belli oldu. İlk üçte Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik ve Kadir İnanır yer aldı