Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Irfan Peljto

SAAT: 18.30

YAYIN: TRT 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

ATHLETIC BİLBAO: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta

REKLAM Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

ATHLETIC İLE İKİNCİ RANDEVU Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor. İki ekip 17 Temmuz 2017 tarihinde hazırlık maçında rakip oldu ve müsabaka golsüz tamamlandı.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemiyor. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da zorlu maçta yok. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada forma giyemiyor.