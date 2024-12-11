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        Haberler Dünya SİHA'lar Rakka'yı vurdu | Dış Haberler

        SİHA'lar Rakka Emniyet Müdürlüğünü vurdu

        Geçmişte DEAŞ'ın önemli merkezlerinden biri olan ve 2017 yılında YPG terör örgütü ve Kaolisyon güçlerinin iş birliği ile ele geçirilen Rakka'nın yönetimi hâlihazırda YPG'de bulunuyor. Petrol bakımından da zengin olan Rakka'nın büyük çoğunluğunu Arap Sünni nüfus oluştururken halk, YPG'yi şehirde istemiyor. Bugün öğle saatlerinde TSK'ya ait olduğu düşünülen insansız hava araçları Rakka Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledi. Diğer yandan YPG Münbiç'ten çekileceğini açıklarken, Kobani'de ise yer yer çatışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:35
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        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
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        61 yıl süren Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Kuzeydoğu Suriye'deki yönetimini pekiştirmeye çalışan YPG terör örgütü, ele geçirdiği Deyri Zor'dan çıkmak zorunda kaldı. Diğer yandan Fırat'ın batısında kalan Rakka şehrinde ise YPG unsurlarının hâkimiyeti sürüyor. Deyri Zor gibi çoğunluğunu Arap Sünni nufüsun oluşturduğu Rakka şehrinde halk, YPG unsurlarının şehri terk etmesini istiyor.

        Bugün akşam saatlerinde ise TSK'ya ait olduğu düşünülen insansız hava uçakları Rakka Emniyet Müdürlüğünü vurdu. TSK'nın hava desteği ile birlikte Suriye Milli Ordusu güçlerinin Rakka şehrine bir harekât düzenlemesi bekleniyor.

        KOBANİ'DE SON GELİŞMELER

        Diğer yandan Kobani'de ise LaFarge şirketine ait olduğunu bildirilen çimento fabrikasına TSK'ya ait insansız hava uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Kobani kırsalın yer yer çatışmalar sürsede çatışmaların salı gününe göre sönümlendiği bildirildi.

        MÜNBİÇ'TE SON DURUM

        Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te kontrolü sağlamıştı ancak Münbiç kentinde YPG terör örgütü tarafından yapılan kilometrelerce uzunluktaki tüneller Suriye Milli Ordusuna sorun yaratıyordu. ABD'nin araya girmesi ile birlikte Münbiç'te bir anlaşma sağlanacağı bildirilirken YPG unsurlarının şehri terk etmesi bekleniyor. Münbiç'te istisna durumlar hariç herhangi bir çatışma bulunmuyor.

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