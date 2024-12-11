SİHA'lar Rakka'yı vurdu

61 yıl süren Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Kuzeydoğu Suriye'deki yönetimini pekiştirmeye çalışan YPG terör örgütü, ele geçirdiği Deyri Zor'dan çıkmak zorunda kaldı. Diğer yandan Fırat'ın batısında kalan Rakka şehrinde ise YPG unsurlarının hâkimiyeti sürüyor. Deyri Zor gibi çoğunluğunu Arap Sünni nufüsun oluşturduğu Rakka şehrinde halk, YPG unsurlarının şehri terk etmesini istiyor.

Bugün akşam saatlerinde ise TSK'ya ait olduğu düşünülen insansız hava uçakları Rakka Emniyet Müdürlüğünü vurdu. TSK'nın hava desteği ile birlikte Suriye Milli Ordusu güçlerinin Rakka şehrine bir harekât düzenlemesi bekleniyor. KOBANİ'DE SON GELİŞMELER Diğer yandan Kobani'de ise LaFarge şirketine ait olduğunu bildirilen çimento fabrikasına TSK'ya ait insansız hava uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Kobani kırsalın yer yer çatışmalar sürsede çatışmaların salı gününe göre sönümlendiği bildirildi.