Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun favorisi kazandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"MOURINHO'NUN FAVORİSİ KAZANDI"

"Ben daha farklı değişiklikler bekliyordum. Bence Jose Mourinho'nun favorisi kazandı. Benim değil, sizin de değil, bence Fenerbahçelilerin de değil. Belki iddialı oldu ama Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısını dinlediğim zaman Fenerbahçe'nin değil de sıradan bir takımın mı teknik direktörü acaba dedim. Fenerbahçe, Bilbao ile değil... Ben de görüyorum 11 maçtır kaybetmediğini, ben de görüyorum iki hafta önce Real Madrid'i 2-1 yendiğini ben de biliyorum organizasyonun bir takımı olduğunu ama City ile oynar demecidir o. Mourinho yani bir liderin açıklamaları herhangi birinin demecinden bahsetmiyorum enerjisi, mesajları sizin takımınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "José Mourinho'nun favorisi kazandı. Maç öncesi basın toplantısını dinlediğim zaman Fenerbahçe'nin değil, sıradan bir takımın teknik direktörü sandım. Athletic'i ben de biliyorum ama City ile oynar gibi konuştu." pic.twitter.com/cs4g5pm31C — HT Spor (@HTSpor) December 11, 2024 "10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA HAVLU ATTI TARAFTAR" "Son 2 maçını kaybetti Fenerbahçe. Bugün Bilbao maçının ikinci yarısında hemen hemen hiç pozisyona girmeden kaybetti Fenerbahçe. Ben de görüyorum bireysel hatadan gol yedi ben de görüyorum ikinci golde 40 metre top sürdü rakip oyuncu ama yine ben de görüyorum ki takımın gerginliğini. Bari burada ilk 8'e atalım kendimizi rakibimiz de bizden daha önde ligde 6 puan geride kaldık morallenelim... Ama kırılgan bir taraftar yapısı olduğu da doğaldır. Maçın sonundaki protestolardan duyduğumuz kadarıyla. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra havlu attı taraftar."

"HAYRETLE İZLEDİM" "Beşiktaş maçından önce yaklaşık 1 saat önce kadar şunu dedi Mourinho, "Beşiktaş derbiyi kazanıp şampiyonlukla bir tutar" bu tarz takımlar. Bunlar Mourinho gibi bir teknik adamın yapması gereken demeçler değil. Dün de 11 puan bizi ilk 24'e sokar dedi. son 3 maçın 2'si içerde yani benim takımım 8'e giremez diyor 11 puan ilk 24'e sokar dedi. Hayretle izledim. Yani benim takımım 8'e giremez diyor. Ben demiyorum Mourinho dedi."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "José Mourinho'nun Beşiktaş maçındaki değişikliğine bakıyorum. Sanki stoperi çıkarıp forvet aldı. Ben teknik direktörün takımına çok güvenmediğini görüyorum." pic.twitter.com/JUxb1FT9cQ — HT Spor (@HTSpor) December 11, 2024 "Saint-Gilloise maçının 60 dakikası Manchester United maçının 60 dakikası çok iyi bir Fenerbahçe. Özellikle Saint-Gilloise maçında demoralize çıkmıştı kaybettiğinin ardındaki maçtı ama onun dışında kazandığın Slavia Prag, kaybettiğin AZ Alkmaar ve bugünkü maçta dahil olmak üzere Avrupa'da hangi maçta iyi oynadı Fenerbahçe. Bugüne geldiğimiz zaman benim üzüldüğüm konu ben Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ama mevcut kadronda bireysel anlamda da hocayla bir türlü ritim bulmadığını da görüyorum."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Saint-Gilloise ve United maçının ilk 60 dakikası çok iyi Fenerbahçe ama onun dışında Avrupa'da hangi maçı iyi oynadı?" pic.twitter.com/zHUhcLzUp2 — HT Spor (@HTSpor) December 11, 2024 "OĞUZ AYDIN'I BANA ANLATAMAZSINIZ" "Aslında Mourinho iki santrforla devam edeyim diye bir yüreklilik göstermek istedi ama oyuncu grubu kafada bitirmişti maçı taraftar da bitirmişti. Bu en tehlikelisi. Şimdi 22 Aralık'a kadar Fenerbahçe'nin oynayacağı 2 lig maçı var zaten Ziraat Türkiye Kupası'nda da yer almıyor. Planlamayı son derece yanlış buluyorum. Fenerbahçe'de 3 haftadır Oğuz diye bir oyuncu çıktı Beşiktaş maçı hariç "ne oyuncuymuş dediler" ne oyuncuymuş diye 6 milyon euro bonservis verdiler bu oyuncuya listede yok. İletişim problemi var. Mourinho beğenmemiş bu arkadaşı nerede gördün beğenmedin? En büyük problem Ferdi'nin de plansız problemsiz satılması oldu. Ferdi gidince herkesin yeri oynadı. Ferdi olmayınca öndeki Tadic sağa gitti. Takımdaki enerji bitti. Sol bekin kalmadı. Ferdi'nin gideceğini ben Mayıs ayında gördüm. Ali beyin açıklamasından. Ferdi'yi tutamayız dedi. Oğuz Aydın'ı bana anlatamaz bu kulüp. Ne Ali bey anlatabilir ne Acun bey anlatabilir. Oğuz Aydın'ın böyle maçlarda olmaması büyük rezalettir."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Oğuz Aydın, UEFA listesinde yok. José Mourinho, nerede gördü de beğenmedi? Listede olmaması büyük bir rezalettir." pic.twitter.com/8yRB3RbImr — HT Spor (@HTSpor) December 11, 2024 "NE YAPACAK ŞİMDİ HAVLU MU ATACAK?" "Sadece bir teknik adam değildir Jose Mourinho, son 9 yılda 2 puan barajını bir kere geçmiş bu ayrı. Aziz Yıldırım'ın dediği son derece doğruydu. "Fenerbahçe'nin sana senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var" demişti. Bu kadar şeyden sonra yönetimin, teknik adamın birlikte yaptığı büyü hatalar Fenerbahçe camiasını derinden sarsmıştır. Protestolar da doğru. Ne yapacak şimdi Fenerbahçe havlu mu atacak? Rakibin 10 kişi 1-0 geriye düşüyor, bir buçuk stoperle oynuyor. Bu takıma güven verir."