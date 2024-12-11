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        Haberler Dünya İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız | Dış Haberler

        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız

        İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Suriye'de ve Gazze'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albares, İsrail ile Filistin sorununun ancak iki devletli çözüm ile giderilebileceğini dile getirirken HTŞ'nin de terör listesinden çıkarılabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 20:50 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:50
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        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
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        İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Orta Doğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albares Filistin sorununun ancak iki devletli çözüm ile giderilebileceğini ifade ederken HTŞ'nin de terör listesinden çıkarılabileceğini dile getirdi.

        Albares "HTŞ'yi terör listesinden çıkartmayı tartışmak zorundayız." dedi. Albares aynı zamanda Şam'daki İspanya Büyükelçiliğini de tekrardan açmak istediklerini ifade ederek Suriye'deki yeni yönetime yeşil ışık yaktı.

        Albares diğer yandan İsrail'in Suriye'deki saldırılarına da değinerek, İsrail'in endişelerini anladıklarını ancak İsrail'in hamlelerinin sonuçlarını iyi hesap etmediğini söyledi ve herkesin bu dönemde sakin hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Albares Lübnan'daki ateşkesle ilgili de konuştu ve ateşkesin sürmesi gerektiğini belirtti.

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