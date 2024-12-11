İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Orta Doğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albares Filistin sorununun ancak iki devletli çözüm ile giderilebileceğini ifade ederken HTŞ'nin de terör listesinden çıkarılabileceğini dile getirdi.

Albares "HTŞ'yi terör listesinden çıkartmayı tartışmak zorundayız." dedi. Albares aynı zamanda Şam'daki İspanya Büyükelçiliğini de tekrardan açmak istediklerini ifade ederek Suriye'deki yeni yönetime yeşil ışık yaktı.