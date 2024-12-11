Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla silah yardımında bulunarak provokasyonlarına devam ettiğini ve gerilimi giderek arttırdığını ifade etti. Zaharova, atılan adımların sonuçlarının iyi hesap edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Rusya-Ukrayna Savaşı balistik ve uzun menzilli füzelerin kullanımıyla yeni bir evreye girerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan önemli bir açıklama geldi. Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğini sürdürerek provokasyona devam ettiğini ve gerilimi artırdığını belirtti.
Zaharova, "ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi savaşı uzatarak Ukraynalı kuklalarının acısını artırıyor." dedi.
Zaharova açıklamasının devamında Ukrayna devlet yetkililerini Nazi olarak adlandırdı ve Ukrayna'nın Rus sivilleri öldürmekle suçladı. Barışın Ukrayna'nın zihninde olmadığını ve savaş odaklı bir politika güdüldüğünü iddia ederek "Eğer ABD savaşı bitirmek istiyorsa Ukraynalı kuklalarına bulundukları mevkilerden çekilmelerini emretsin." dedi.
"SURİYE'DEKİ DURUMDAN ABD SORUMLU"
Maria Zaharova, Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Zaharova, "ABD yaşanan durumun Suriye'nin sosyoekonomik durumu ile ilişkili olduğunu söylüyor ancak Suriye'ye yıllardır ekonomik yaptırım uygulayan da kendileridir." diyerek Suriye'de yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu.
İsrail'in Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlali ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zaharova, bu tarz adımların Suriye'yi daha da istikrarsızlaştıracağını ve durumu daha da vahim bir hâle getireceğini belirterek İsrail'e karşı tavır aldı.
GÜNEY KORE'DE YENİ BİR NATO KURULMAK İSTENİYOR
Zaharova Güney Kore'de yaşanan sıkıyönetim krizine de değindi. Güney Kore'de yaşanan krizin, ABD tarafından suistimal edileceğini iddia eden Zaharova ABD'nin Asya Pasifik'te yeni bir NATO oluşturmaya çalıştığını ifade etti.