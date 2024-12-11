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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD enflasyonu açıklandı: ABD Kasım 2024 enflasyon verileri - İş-Yaşam Haberleri

        ABD enflasyonu açıklandı

        ABD'de kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 2.7 yükseldi. Beklentiye paralel gelen veriler sonrası piyasalarda 18 Aralık'ta Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi gelmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:59
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        Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.7 yükseldi.

        Önceki 4 ayda aylık enflasyon yüzde 0.2 olarak kaydedilmişti. Tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında artış göstermişti.

        ARTIŞIN YÜZDE 40'I BARINMADAN GELDİ

        Gıda ve enerji fiyatlarının olmadığı çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.3 olarak açıklandı.

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        ABD çalışma bakanlığı verilerine göre kasımda barınma endeksi yüzde 0.3 yükseldi ve aylık manşet enflasyonun yüzde 40'ı buradaki artıştan kaynaklandı.

        Gıda endeksi yüzde 0.4 artarken enerji fiyatlarındaki artış yüzde 0.2 oldu.

        ABD'de yıllık enflasyonun 20 yıllık seyri:

        ABD'de enflasyon Haziran 2022'de yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti. Daha sonra Fed'in attığı sıkılaşma adımlarının etkisiyle Eylül 2024'te yüzde 2.4'e kadar geriledi. Son 2 ayda ise yükseliş kaydedildi.

        İNDİRİM BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

        Söz konusu veri Fed'in faiz kararında belirleyici olacağı için merakla bekleniyordu. Yıllık enflasyonun, özellikle de çekirdek enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesiyle 18 Aralık'ta Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. CME FedWatch Tool'da yer alan bilgilere göre enflasyon verisi öncesi Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 86.1 seviyesindeydi. Verinin açıklanmasının ardından ise bu oran yüzde 96.4'e yükseldi.

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