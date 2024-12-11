Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.7 yükseldi.

Önceki 4 ayda aylık enflasyon yüzde 0.2 olarak kaydedilmişti. Tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında artış göstermişti.

ARTIŞIN YÜZDE 40'I BARINMADAN GELDİ Gıda ve enerji fiyatlarının olmadığı çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.3 olarak açıklandı. REKLAM ABD çalışma bakanlığı verilerine göre kasımda barınma endeksi yüzde 0.3 yükseldi ve aylık manşet enflasyonun yüzde 40'ı buradaki artıştan kaynaklandı. Gıda endeksi yüzde 0.4 artarken enerji fiyatlarındaki artış yüzde 0.2 oldu.