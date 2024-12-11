Jose Mourinho'dan tepkiler için açıklama!

"TARAFTARLAR ÜZGÜN AMA BİZDEN DAHA ÜZGÜN DEĞİLLER"

Üzgün olduklarını ama dengeli olmaları gerektiğini aktaran Mourinho, “Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir takımda sonuçlar önemli değil gibi gözükebilir. Üst üste 2 mağlubiyet aldığınızda sonuçların önemini görüyorsunuz. Bu ülkede olan kültürel bir şey aslında. Adapte olmamız gerekiyor. Ben bu kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Gelecekte ulaşmak istediğimiz nokta için geçiş sürecindeyiz. Uzun süredir burada olan oyuncular buna alışıklar. Bir sonraki oynayacağımız maç yine içeride olacak. Taraftarımızın bizi desteklemesini sağlamalıyız. İyi bir rakibe karşı oynadık. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Bizler üzgün olabiliriz ama dengeli olmamız gerekiyor. Pazar günü yeni bir maç var” sözlerini sarf etti.