Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!

Mardin'de B.A.’nın eski sevgilisi Nazlı D.’yi (24) bir alışveriş merkezinde darp ettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Nazlı D. ile B.A.’nın kardeşi F.A.’nın darp ettiği ablası Mehtap D. (29), hem darp hem de tehdit edildikleri iddiasıyla 2 kardeşten şikayetçi olmuştu.

Kentte yaşayan Nazlı D., mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenemeyen B.A., 22 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Nazlı D.'yi darp etti. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

DHA’ya konuşan Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "6 aydır ben ve kız kardeşim, bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. Kız kardeşim, birkaç ay önce bir AVM'nin ortasında darp edildi. Şahıs, beni ve kardeşimi her gördüğünde tehdit ediyor. Bununla ilgili şikayetlerimiz var. Darp raporlarımız var ama kesinlikle hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Avukatımla görüşmeye gittim. Bu kişinin kardeşi benim aracıma binerek tehdit etti, darp etmeye çalıştı. Arabada, 'Bu sefer sizi uyarıyoruz, başka sefere başınıza başka kötü şeyler gelecek' dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından 'Kuşunlar havada uçuşacak, dışarı çıkarken dikkat edin. Sağınıza ve solunuza bakın' diye paylaşım yaptı. Kesinlikle bizim can güvenliğimiz yok. Adli süreci 6 aydır başlatmışız, fakat iddianame yazılmadı, mahkeme süreci başlatılmadı. Şikayetimizi geri çekmemiz için sürekli tehdit ediliyoruz. Öldüğümüz zaman mı sesimiz duyulacak? Kardeşimin can güvenliği yok. Kişinin benimle hiçbir sorunu yok, ona rağmen beni tehdit ediyor" dedi.