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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet! | Son dakika haberleri

        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!

        Mardin'de iki kız kardeş kabusu yaşadı. Kardeşlerden biri, kız kardeşlerden birinin eski sevgilisi tarafından AVM'de saldırıya uğrarken diğeri de tehdit iddiası için avukatıyla görüştükten sonra saldırıya uğradı. Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:16
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        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
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        Mardin'de B.A.’nın eski sevgilisi Nazlı D.’yi (24) bir alışveriş merkezinde darp ettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Nazlı D. ile B.A.’nın kardeşi F.A.’nın darp ettiği ablası Mehtap D. (29), hem darp hem de tehdit edildikleri iddiasıyla 2 kardeşten şikayetçi olmuştu.

        HEM TEHDİT HEM SALDIRI

        Kentte yaşayan Nazlı D., mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenemeyen B.A., 22 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Nazlı D.'yi darp etti. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        İddiaya göre; şikayetini geri çekmesini isteyen B.A., Nazlı ile ablası Mehtap D.’yi tehdit etmeye başladı. 25 Kasım'da kardeşinin avukatı Gurbet Bilbay ile görüşen Mehtap D., çıkışta otomobiline binerken, B.A.'nın erkek kardeşi F.A.'nın saldırısına uğradı. Mehtap D.’nin şikayetçi olduğu F.A. da gözaltına alınıp, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

        DHA’ya konuşan Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "6 aydır ben ve kız kardeşim, bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. Kız kardeşim, birkaç ay önce bir AVM'nin ortasında darp edildi. Şahıs, beni ve kardeşimi her gördüğünde tehdit ediyor. Bununla ilgili şikayetlerimiz var. Darp raporlarımız var ama kesinlikle hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Avukatımla görüşmeye gittim. Bu kişinin kardeşi benim aracıma binerek tehdit etti, darp etmeye çalıştı. Arabada, 'Bu sefer sizi uyarıyoruz, başka sefere başınıza başka kötü şeyler gelecek' dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından 'Kuşunlar havada uçuşacak, dışarı çıkarken dikkat edin. Sağınıza ve solunuza bakın' diye paylaşım yaptı. Kesinlikle bizim can güvenliğimiz yok. Adli süreci 6 aydır başlatmışız, fakat iddianame yazılmadı, mahkeme süreci başlatılmadı. Şikayetimizi geri çekmemiz için sürekli tehdit ediliyoruz. Öldüğümüz zaman mı sesimiz duyulacak? Kardeşimin can güvenliği yok. Kişinin benimle hiçbir sorunu yok, ona rağmen beni tehdit ediyor" dedi.

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        "BU İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİNİ DUYACAKSINIZ"

        Kendisinin de tehdit edildiğini belirten Avukat Gurbet Bilbay ise "6 aydır uğraştığımız önemli sorun var. Bakın şüpheli AVM'nin ortasında müvekkilimi darp ediyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Yetmiyor, avukatını ve ailesini tehdit ediyor ve tekrar tutuklanmıyor. Akabinde arabasında darp ediliyor, tekrar tutuklanmıyor. İlla bu insanlar öldükten sonra mı tutuklanacak?" diye konuştu.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan B.A.’nın 22 Temmuz’da AVM'de karşılaştığı Nazlı D.'yi darp ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, B.A.'nın kafede oturan Nazlı D.'nin yanına gelip önce tehdit ettiği, kafeden çıktıktan sonra arkasından hızla yaklaşarak tokat attığı görüldü.

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