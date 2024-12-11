Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali-Etiyopya Zirvesinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya-Somali Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada "Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyor, kendilerine yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalarına sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır." dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Biraz önce mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temeller oluşturacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda devlet adamlarının gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluğudur. Burada ilan ettiğimiz uzlaşı böylece bir vizyonun ürünüdür." diyerek geleceğe dair umutlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini "Ben de Abi Ahmed kardeşime, Şeyh Mahmud'a aynı şekilde çok çok teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri doğrultusunda inşallah bugünkü yaptığımız toplantıdan sonra devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alaka ile desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak, inşallah alacağız. Bunun adımlarını da beraber inşallah atacağız diye düşünüyorum. Böylece noktayı koyuyoruz. Çünkü Abi Ahmed kardeşim hemen yola çıkacak. 5,5 saatlik yolu var. Şeyh Mahmud kardeşim burada. 2 gün daha burada kalacak. Dolayısıyla misafirlerimizin özellikleri, güzellikleri hepsi burada. Çok teşekkür ediyoruz, güzel bir toplantıyı neticelendirdik." diyerek bitirdi.

REKLAM Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çabaya sunduğunuz gayretler için teşekkür ediyorum. Bu bizim anlaşmazlıklarımıza bir son getiriyor. Somali ve Etiyopya ortak çıkarlara sahip iki ülke. Türkiye'nin gayretlerine müteşekkiriz. Somali, Etiyopya'nın gelecekte gerçek bir dostu olacaktır. Barış ve istikrar bizim ve halklarımız için ilk önceliktir. Ortak ve ikili fırsatlarımız var." diyerek Somali ile Etiyopya arasındaki dostluğun tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Şeyh Mahmud ayrıca "Etiyopya ve Somali çok fazla ortak noktaya sahip. Farklılıklarımız sınırlı, ortak noktalarımız çok yüksek. Çabalacağız ve elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bölgemizin bizim işbirliğimize ihtiyacımız var. Afrika boynuzu hassas bölge. Refah için çok fırsatımız var ve bunu birlikte başaracağız." diyerek barışın ekonomik refaha yapacağı katkıya da vurgu yaptı.