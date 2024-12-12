İsrail Ordu muhabirinden itiraf

Suriye'de yaşanan devrim sonrası oluşan güç boşluğundan istifade eden İsrail birlikleri önce Hemron Dağı'nı daha sonra Kuneytra ilini ele geçirmiş ve Şam kırsalının bazı bölgelerinde ilerleme kaydetmişti.

Yaşananlara ilk net görüntüler İsrail Ordu Muhabiri tarafından servis edildi. İsrail Ordu Muhabiri, İsrail askerlerinin hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Suriye sınırından içeri girdiğini ve kontrol noktalarını ele geçirdiğini bildirdi.

Muhabir, İsrail Ordusunun bölgeye lojistik merkezler kurmaya başladığını ve kalıcı olmak adına yapılar inşa etmeye başladığını dile getirdi. Ayrıca İsrail Ordusu tarafından elektrik, su ve benzeri ihtiyaçlar için de kompleksler oluşturuluyor. Muhabir, İsrail Ordusu bölgede uzun süre kalıcı olmak için daha fazla hazırlık yapıyor diyerek İsrail'in işgal konusunda kararlı olduğunu itiraf etmiş oldu.