Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunlu - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunlu - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunlu hale geldi Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir." dedi

Habertürk Giriş: 11.12.2024 - 22:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:35 facebook

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