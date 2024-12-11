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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunlu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunlu hale geldi

        Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 22:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:35
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        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

        Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. Yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tünelini, Konya Çevre Yolu 2. Kesimini, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimini tamamlayarak hizmete alacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak." dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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