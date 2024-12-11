Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Teknoloji Haberleri

Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Teknoloji Haberleri

Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Donald Trump'a verdiği desteğin ardından, Tesla hisse fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:28 facebook

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