Mert Demir ile Sezer Çakır göz göze

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edildi. Sarıkaya da Demir de ayrılık iddialarını yalanlamadı.

Mert Demir'in sahne aldığı gece kulübünde kendisini dinleyenlerin arasında emekli milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır da vardı.