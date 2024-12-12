Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın

Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle anlaşmaya yakın
2015'ten beri Beşar Esad Yönetiminin davetiyle Suriye'de bulunan Rusya, Tartus ve Hmeymim'deki üsleri için Suriye'deki yeni yönetimle masaya oturdu. Orta Doğu'daki iki önemli üssünü kaybetmek istemeyen Rusya'nın yeni yönetimle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın 2015'ten beri Suriye'nin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslerinin durumunun ne olacağı merak ediliyor. Orta Doğu'daki iki önemli üssünü kaybetmek istemeyen Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle masaya oturdu.
Bloomberg'in haberine göre Rusya, yeni yönetimle üsler konusunda anlaşmaya vardı. İsmini belirtmek istemeyen yetkililere göre Rusya Hmeymim ve Tartus'ta bulunan üslerini kaybetmeyecek ve Orta Doğu'daki varlığını sürdürecek.
Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri gayriresmi şekilde HTŞ Liderleriyle görüşüyor. Görüşmeler genel anlam itibarıyla olumlu geçiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Mikhail Bogdanov verdiği demeçte "üsler neredeyseler orada kalmaya devam edecekler, bu konuda atılmış farklı bir adım yok." dedi.