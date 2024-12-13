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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç: Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Takımdan morallerin yüksek tutulmasını isteyen Ali Koç, "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:14
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        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Ali Koç, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

        Futbolculara başarı dileyen Ali Koç, şunları kaydetti:

        "Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey, moral. Moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl bulutlardan nasıl yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka bir yerde de olabiliriz. Sizden tek ricam, tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok. Birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalacağız. Allah'ın izniyle sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin."

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