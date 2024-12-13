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        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında

        Türkiye hafta sonuna soğuk havaların etkisi altında giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Batıda pek kar yağmıyor ama Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç ve Doğu Anadolu'da bu hafta sonu kar yağışlı geçecek. İstanbul'da ve Marmara'da hissedilen sıcaklıklar gündüz 7-8°C'lerde" ifadelerini kullandı

        Giriş: 13.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:32
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        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
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        Türkiye kuzeyden gelen soğuk havaların etkisinde, batıda pek kar yağmıyor ama Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç ve Doğu Anadolu’da bu hafta sonu kar yağışlı geçecek.

        Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de aralıklı yağışlı bir hafta sonuna uzanıyoruz. İstanbul’da bu cuma gecesi yağmur şehirden ayrılıyor ve cumartesi hava açıyor, 15 Aralık Pazar sabahından itibaren ise salı gününe kadar sürecek yeni bir yağışlı havanın içindeyiz. İstanbul’da ve Marmara’da hissedilen sıcaklıklar gündüz 7-8°C’lerde.

        Ankara’da pazar akşamı ile pazartesi öğle arasında hava yağışlı ve yüksek kesimlerde kar yağacak görünüyor. Başkentin Kızılcahamam yönünde daha fazla kar alabileceğini tahmin ediyoruz, sıcaklıklar -1°C ila 3°C. Ankara haftaya salı günü yağışlı havanın etkisinden çıkacak.

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        İzmir’de pazar günü yağmurlu geçecek ve ardından 4-5 gün yeni yağmur görüntüsü yok. Ege ve Akdeniz genelinde pazar günü yağmur bekliyoruz. Hissedilen sıcaklıklar 11-12°C’lerde seyrediyor.

        Doğu Karadeniz’de ise yoğun kar yağışı, Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, Gümüşhane, Ardahan, Rize arasında 2 gün sürecek. Bu kuvvetli kar yağışları nedeniyle bölgede haftaya pazartesi de eğitime ara verilebilir.

        Doğu Karadeniz’deki bu yeni yağışlar aynı zamanda heyelan, toprak kayması ve çığ düşmesi risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle Artvin’in dik yamaçlarında bu durum ulaşımı (ve hayatı) olumsuz etkileyebilir. Artvin’deki kar pazar-pazartesi kesilse de gelecek hafta salı yeni bir dalga kar daha bekliyoruz.

        Güneydoğu'da Hakkari çevresi hariç yağış beklenmiyor fakat 17 Aralık Salı günü bölge genelini etkileyecek kar yağışları görülebilir.

        Türkiye, kış mevsimine uygun yağışlar aldığı, soğuk ama bereketli bir 7 gün geçirecek. 19-20 Aralık tarihinden itibaren bir süre hava ısınabilir, bugünlerde ise mevsim normallerinden daha soğuk gidiyoruz.

        Fotoğraflar: AA

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