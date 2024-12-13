İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı

İddia: Biden yönetimi Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı yapacak
47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasından önce ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi Ukrayna'ya daha öncekilerden çok daha büyük bir silah yardımı yapmaya hazırlanıyor. CNN tarafından dile getirilen iddiaya göre Joe Biden Yönetimi silah sevkiyatını ocak ayının ortasına kadar tamamlamayı planlıyor. Donald Trump ise göreve 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki mukavemetini artırmak amacıyla yeni bir yardım paketi hazırlığında olduğu iddiası CNN tarafından dile getirildi. İddiaya göre Joe Biden, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından önce silah sevkiyatını tamamlamayı planlıyor. Sevkiyat en geç ocak ayının ortasında tamamlanmış olacak.
Yardım paketi; top, füze ve zırhlı araçlar dâhil olmak üzere birçok farklı silahı içeriyor. CNN'in iddiasına göre bu konuda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görevlendirildi.
Ancak ABD'li uzmanlara göre Ukrayna'nın asıl eksiği silah kapasitesi değil asker. ABD Devlet Yetkilileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e askerlik yaşını 18'e indirmesini teklif etmiş ancak bu teklif Zelenskiy tarafından reddedilmişti. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Amacımız daha fazla can kurtarmak olmalı, silahlar depolarda beklememeli." diyerek ABD'ye karşı tavır almıştı.
Ancak, Joe Biden yönetimi tarafından alınan karar, Donald Trump'ın politikalarıyla pek örtüşmüyor gibi. Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik edilmesinin doğru olmadığını söyleyerek Joe Biden Yönetimini eleştirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD ne kadar silah sağlarsa sağlasın cephedeki durumun değişmeyeceğini söyleyerek Batı'nın hamlelerinin beyhude olduğunu dile getirmişti.