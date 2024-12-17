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        Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var

        İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Olayda çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek adlı kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:01
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        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
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        Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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