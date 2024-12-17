İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var

Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı.

DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.