Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!

        Antalya'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında dehşet anları yaşandı. Olayda iş yerinde başlayan alevler otobüs, servis aracı ve otomobile de sıçradı. Büyüyen yangın sırasında yazıhanede uyuyan 24 yaşındaki Doğan Diken ise feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, iş yerinin yazıhanesinde uyuyan Doğan Diken (24) yaşamını yitirdi. Yangında, 3 araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Er Caddesi’nde, Ayhan A.'ya ait kaportacı dükkanında, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki boya ve tiner malzemeleri, yangının büyümesine ve patlamalara yol açtı.

        Yangın, iş yerine tamir için bırakılan bir servis aracı, otobüs ve otomobile de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve içerisindeki araçlar tamamen yandı.

        REKLAM

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, çevredekilerin ihbarı üzerine yaptığı aramalarda, dükkanın yazıhanesinde yattığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanmış ceset üzerinde yaptığı parmak izi çalışmalarında, ölen kişinin Doğan Diken olduğunu belirledi. Diken'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "BİR ANDA PATLAMA SESİ DUYDUM"

        Yangını itfaiyeye haber veren Oğuzhan Karabulut, “Bir anda patlama duydum. Patlamayla uyandım. Hemen 112'yi aradım. Her taraf yanmaya başlamıştı. Bayağı büyük hasar var. 3-4 tane araba yandı. İçeride Doğan isimli birisi varmış. Yangının neden çıktığı bilinmiyor, tinerden olabilir. Oksijenle kaynak yaparken patlama da olmuş olabilir" diye konuştu.

        Polis ekipleri ise iş yeri sahibi Ayhan A.'nın ifadesine başvurdu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!