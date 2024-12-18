Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık (yarın) D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına katılmak üzere Mısır'a gidecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2024

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır." denildi.