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        Haberler Dünya ABD'nin Florida eyaletinde polis, sokakta dolaşan maymunlara karşı halkı uyardı | Dış Haberler

        ABD'nin Florida eyaletinde polis, sokakta dolaşan maymunlara karşı halkı uyardı

        ABD'nin Florida eyaletinde polis, sokakta dolaşan maymunlar hakkında birçok ihbar aldıklarını duyurdu. İhbarlar sonrasında açıklama yapan polis, halkı maymunlarla temastan kaçınmaları ve onları yakalamamaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:59
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        Florida'da maymun uyarısı!
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        ABD'nin Florida eyaletinde son zamanlarda alışılmadık yerlerde çok sayıda maymun dolaşırken görüldü. Polis, eyalet sakinlerini maymunlarla temastan kaçınmaları ve onları yakalamamaları yönünde uyardı.

        Florida eyalet polisi, sokakta dolaşan maymunlar hakkında birçok ihbar aldıkları bilgisini paylaştı.

        Orange City Polis Departmanı Volusia County'de bulunan kasabada "birden fazla maymun görüldüğüne dair ihbar" aldığını söyledi. Departman, maymun gören kişilerin onları beslememesi veya onlara yaklaşmaması gerektiğini, ancak Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'yla (FWC) iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

        Maymunlara yaklaşılması halinde onların saldırgan davranış gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

        Florida'da yabani maymunları beslemek FWC tarafından 2017'den itibaren yasak.

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        #FLORİDA
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