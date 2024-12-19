Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gümrük İdaresi görevlilerine yönelik "menfaat sağlama" şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda "Zincir" operasyonu düzenlendiği belirtildi.