Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak

REKOR KIRACAK

Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan Cimbom, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.