Son dakika haberi İstiklal saldırısında karar açıklandı!
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Giriş: 26.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:07
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashir “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak “ ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'da yer alan habere göre Albashir'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.
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