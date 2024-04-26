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        Haberler Gündem Güncel İstiklal saldırısında karar açıklandı! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi İstiklal saldırısında karar açıklandı!

        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:07
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        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
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        İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashir “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak “ ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Albashir'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.

        Ayrıntılar geliyor..

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