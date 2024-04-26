İstiklal saldırısında karar açıklandı!

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashir “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak “ ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Albashir'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.

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