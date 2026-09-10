Netanyahu'dan Haaretz'e dava: BAE çarpıcı haberi yalanlamadı

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Bin Zayed tarafından, 7 Ekim saldırıları öncesinde uyarıldığı ancak Netanyahu'nun hiçbir şey yapmadığına dair haberi güncelliğini koruyor.

Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı Haberi Görüntüle

Haberin yayınlanmasının ardından Netanyahu haberi 'tamamen yalan' olarak nitelemişti.

BAE ise resmi yazısında iki ülke arasında gerektiğinde ilgili tüm istihbaratın paylaşıldığını ve paylaşılmaya devam edildiğini belirterek haberi yalanlamadı.

Eski Başbakan Naftali Bennett de Bin Zayed ile yakın zamanda yaptığı görüşmede konuyu Emirlik yetkililerinden duyduğuna dair açık imalarda bulundu.

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Netanyahu'dan Haaretz'e dava

İsrail başbakanının ofisi, gazeteye 'iftira' davası açmaya hazırlanıyor. Açıklamada, söz konusu dönemde Emirlik lideriyle yapılmış herhangi bir görüşmeye dair bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Gazete ise haberinin arkasında ve Netanyahu'nun, Katar ile olan bağlantıları ve Hamas ile yürütülen rehine müzakerelerindeki inişli çıkışlı süreçler dahil olmak üzere pek çok konuda defalarca yalan söylerken yakalandığını ileri sürdü. Ayrıca Haaretz, İsrail'in son üç yılda dış politikada tamamen dibe vurduğunu, ülkenin zor bir çıkmazın içinde olduğunu ifade ederek; bu sürecin ve sonucun tek sorumlusunun Netanyahu olduğunu belirtti.

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Haaretz haberine göre Netanyahu, son iki gün içinde muhtemelen Emirlik liderine sert bir yalanlama yapması yönünde epey baskı uyguladı.

İki ülke yakın ilişkilere sahip. Nitekim BAE, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki operasyonlarına ve yarattığı insanlık dramına yönelik sert kınamalarda bulunmamıştı. Dahası Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında BAE'ye, Demir Kubbe bataryası da dahil olmak üzere hava savunma sistemleri sağlamıştı.

Gazeteye göre BAE'nin Haaretz'in haberini İsrail'in baskısı doğrultusunda yalanlamaması, tüm iyi ilişkilere rağmen BAE'nin Netanyahu'dan 'bıktığına' yönelik bir düşünce doğuruyor ve şu soruyu soruyor:

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"Acaba, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail Genel Seçimleri'nde Netanyahu'nun iktidardan düşürülmesine katkıda bulunmaya karar vermiş olabilirler mi?"

Haaretz'in haberinin ardından dört Yahudi muhalefet partisinin liderinden nadir görülen ortak bir açıklama geldi. Açıklamada, bu bilginin soruşturulması ve her şeyden önce 7 Ekim'i incelemek üzere bir devlet soruşturma komisyonu kurulması talep edildi.

Muhalefet bloğu seçimi kazanırsa, bu talebin hayata geçeceği tahmin ediliyor. İsrail'in 27 Ekim'de gideceği seçimlerde de temel gündem 7 Ekim'in aydınlatılması.