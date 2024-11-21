Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı

Rusya-Ukrayna hattında son günlerde yükselen tansiyon sürüyor. Ukrayna, Beyaz Saray'ın izin vermesinden kısa süre sonra ABD yapımı Atacms füzelerini fırlatması sonucu Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir askeri tesis hasar aldı. Ukrayna bu saldırıdan bir gün sonra bu kez de İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini Rusya içindeki hedeflerine karşı kullandı.

UKRAYNA ORDUSU: RUSYA KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre, Rusya, bu sabah Ukrayna'ya düzenlediği saldırısı sırasında güney Astrahan bölgesinden kıtalararası bir balistik füze fırlattı. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta ilk kez bu kadar güçlü, uzun menzilli bir füzeyi kullandığını söyledi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı nükleer olmayan kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını öne sürdü.

Hava Kuvvetleri herhangi bir can kaybı ya da hasar olup olmadığı ya da hava savunmasının IBM'i etkisiz hale getirip getirmediği konusunda bilgi vermedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri fırlatmanın Rusya'nın Astrahan bölgesinden, Hazar Denizi'ne sınırı olan Vologograd'ın güney doğusundaki bir alandan gerçekleştiğini söyledi.

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma konusunda kendi çıkarlarını ve sahadaki durumu dikkate alan herhangi bir "gerçekçi" barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zaharova, Moskova'nın görüşmelere açık olduğunu ve barış çözümü bulmaya çalışan ülkelere minnettar olduğunu söyledi.