Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı

        Ukrayna'nın Rusya'ya ABD ve İngiltere yapımı füzelerle iki gün peş peşe düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna ordusu, Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya-Ukrayna hattında son günlerde yükselen tansiyon sürüyor. Ukrayna, Beyaz Saray'ın izin vermesinden kısa süre sonra ABD yapımı Atacms füzelerini fırlatması sonucu Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir askeri tesis hasar aldı. Ukrayna bu saldırıdan bir gün sonra bu kez de İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini Rusya içindeki hedeflerine karşı kullandı.

        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Haberi Görüntüle

        UKRAYNA ORDUSU: RUSYA KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

        Ukrayna ordusu, Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı nükleer olmayan kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını öne sürdü.

        Ukrayna ordusunun açıklamasına göre, Rusya, bu sabah Ukrayna'ya düzenlediği saldırısı sırasında güney Astrahan bölgesinden kıtalararası bir balistik füze fırlattı. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta ilk kez bu kadar güçlü, uzun menzilli bir füzeyi kullandığını söyledi.

        REKLAM

        Ukrayna Hava Kuvvetleri fırlatmanın Rusya'nın Astrahan bölgesinden, Hazar Denizi'ne sınırı olan Vologograd'ın güney doğusundaki bir alandan gerçekleştiğini söyledi.

        Hava Kuvvetleri herhangi bir can kaybı ya da hasar olup olmadığı ya da hava savunmasının IBM'i etkisiz hale getirip getirmediği konusunda bilgi vermedi.

        "MOSKOVA GÖRÜŞMELERE AÇIK"

        Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma konusunda kendi çıkarlarını ve sahadaki durumu dikkate alan herhangi bir "gerçekçi" barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

        Zaharova, Moskova'nın görüşmelere açık olduğunu ve barış çözümü bulmaya çalışan ülkelere minnettar olduğunu söyledi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!