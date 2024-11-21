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        Haberler Gündem Güvenlik Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama - Son dakika haberi

        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Disipline sevk karar değil, süreç devam ediyor. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 21.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:16
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        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
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        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

        Bakanlık kaynakları yaptığı açıklamada, teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK’ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır.

        Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez. Ortak değerimiz Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez."

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