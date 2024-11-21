Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynakları yaptığı açıklamada, teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK’ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır.