Uzunca bir süredir tartışılan hurda araç teşviki konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre, hurda araçlara yönelik yeni bir teşvik çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörüldü.

REKLAM 21 yıllık teşvik yeniden gündemde Haberi Görüntüle Yasa teklifinde, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14.5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır. Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

REKLAM TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Teklife göre, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi. HANGİ MODELLER ÖTV'Sİ ALINABİLECEK Yapılan teklif eğer bu hali ile yasallaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.

Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ise şu şekilde; - Fiat Egea - Fiat Egea Cross - Fiat Fiorino - Ford Transit - Ford E-Transit - Ford Tourneo Custom - Ford Transit Custom - Ford Tourneo Courier - Ford Transit Courier - Hyundai i10 - Hyundai i20 - Hyundai Bayon - Renault Megane Sedan - Renault Clio - Renault Duster

- Toyota Corolla - Toyota CH-R - Togg T10X - Volkswagen Transporter TESK ÇAĞRI YAPMIŞTI Son dönemde birçok çevreden hurda araç teşviki talebi gelirken, bu konuda en somut taleplerden birini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yapıyordu. TESK Başkanı Palandöken, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı" ifadelerini kullanmıştı.