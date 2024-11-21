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        Haberler Dünya İtalya'daki köy nüfus krizini fırsata çevirdi: Trump'ın zaferine üzülene 1 Euro'ya ev | Dış Haberler

        İtalya'daki köy nüfus krizini fırsata çevirdi: Trump'ın zaferine üzülene 1 Euro'ya ev

        Dünya, ikinci bir Donald Trump dönemine hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir gemi turu şirketi bu dönemi görmek istemeyen Amerikalılar için 4 yıllık seyahat turu çıkarmıştı. İtalya'nın Sardunya adasındaki bir köy de bunu fırsata çevirmek için harekete geçti. Nüfus kriziyle karşı karşıya kalan köy, öncelikli olarak ABD'den geleceklere 1 Euro'ya ev satacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 07:49
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        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
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        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerin galibi eski ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. ABD'de Trump'ın zaferine sevinenler kadar üzülenler de var. Geçtiğimiz günlerde bir gemi turu şirketi ikinci Trump dönemini görmek istemeyenler için 4 yıllık seyahat planladıklarını açıklamıştı.

        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu! Haberi Görüntüle

        İtalya'nın Sardunya adasındaki bir köy de bunu fırsata çevirmek için harekete geçti. Sardunya Adası'ndaki Ollolai köyü yıllardır azalan nüfusunu artırmak için ABD'deki seçim sonuçlarından mutlu olmayanlara çağrıda bulundu.

        İtalya'nın kırsalındaki diğer birçok yer gibi, Ollolai de uzun zamandır onlarca yıllık nüfus azalmasının ardından ekonomiyi ve nüfusu canlandırmak için dışarıdan insanları buraya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Bunun için eski evleri bir euro gibi düşük bir fiyata satıyor.

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        "KÜRESEL SİYASETTEN BIKTINIZ MI?"

        Ollolai köyü, ABD Seçimleri'nin ardından Amerika'dan gelecek olası göçmenler için bir internet sitesi hazırladı ve seçim sonuçlarında rahatsız olanların boş evlerden birini almak için acele etmeleri gerektiğini ifade etti.

        İnternet sitesinde, "Küresel siyasetten bıktınız mı? Yeni fırsatlar elde ederken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz?" sorularını soruyor ve şöyle yanıt veriyor: "Sardunya'nın muhteşem cennetinde Avrupa'ya kaçışınızı inşa etmeye başlamanın zamanı geldi."

        "ONLAR BİZİM KAZANMA KARTIMIZ"

        CNN International'a konuşan, Belediye Başkanı Francesco Columbu, bu kampanyanın özellikle Amerikalı seçmenleri çekmek için oluşturulduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Biz gerçekten istiyoruz ve her şeyden önce Amerikalılara odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvuruda bulunmasını yasaklayamayız, ancak Amerikalılar için hızlı bir prosedür olacak. Köyü canlandırmamıza yardımcı olmalarına bahse giriyoruz, onlar bizim kazanma kartımız."

        "BİRÇOK AMERİKALININ UZAKLAŞMAK İSTEDİĞİ KİŞİ O"

        Columbo, "Elbette, yeni seçilen bir ABD başkanının adını özel olarak söyleyemeyiz, ancak hepimiz biliyoruz ki birçok Amerikalının artık uzaklaşmak ve ülkeyi terk etmek istediği kişi o. Bu internet sitesini özellikle ABD seçim sonrası yer değiştirme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduk. Geçtiğimiz yıl başlatılan dijital göçebe planımızın ilk baskısı zaten yalnızca Amerikalılara yönelikti." ifadelerini kullandı.

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        Belediye başkanı, son zamanlarda çoğunlukla ABD'den gelen 38 bin ev bilgisi talebinin geldiğini söyledi ve "Köy yarı boş kalmaya devam ediyor, hala taşınmaya hazır, satışa sunulabilecek yaklaşık 100 boş ucuz evimiz var. Hepsinin haritasını çıkardık ve listeledik ve yakında alıcıların bakması için fotoğrafları internet sitesine de koyacağız." dedi.

        Columbu, köyün artık üç kademeli konaklama sunduğunu söyledi, bunlar ise şöyle: Belirli dijital göçebelere ücretsiz geçici evler, tadilata ihtiyaç duyan bir avroluk evler ve 100 bin euroya kadar fiyatlarla taşınmaya hazır evler.

        Belediye başkanı, bu evler için gerekli tüm işleri halletmek için her adımında evi satın alan kişiye rehberlik edecek özel bir ekibin olduğunu söyledi.

        NÜFUSU BİN 150'YE GERİLEDİ

        Geçtiğimiz yüzyılda, Ollolai'nin nüfusu 2 bin 250'den bin 300'e düştü ve her yıl çok az sayıda bebek dünyaya geldi. Birçok aile, ekonomik olarak zor dönemlerde iş ve daha iyi bir yaşam arayışıyla köyü terk etti.

        Son birkaç yılda, nüfus düşerek bin 150'ye geriledi.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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